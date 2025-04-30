“الهجرة الدولية”: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وفاة أكثر من 52 ألف شخص أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعاني أزمات منذ عام 2014، مشيرة إلى أن 72% من هذه الوفيات سجلت في مناطق تشهد نزاعات أو كوارث طبيعية أو انعدامًا للأمن.

وذكرت المنظمة في تقرير لها مساء الثلاثاء أن نحو 25 ألف حالة وفاة وقعت في البحر الأبيض المتوسط، بينما تجاوز عدد الوفيات في أفغانستان 5 آلاف منذ عام 2021.

وأكدت في تقريرها أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى، بسبب نقص المعلومات ودقة التوثيق في مناطق الأزمات.

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