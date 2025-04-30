في صحف اليوم: قرار باستبدال رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بعد انتقادات بشأن أداء جيفرز

أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى معلومات حول قرار استبدال رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز بجنرال آخر، وعلمت "الأخبار" في هذا الصدد أن خليفة جيفرز في رئاسة اللجنة سيكون الجنرال مايكل جي ليني.

وفيما قالت مصادر مطّلعة إن لا خلفيات لاستبدال جيفرز الذي كانت مهمته من الأساس موقّتة لأن لديه مهامَّ أخرى في المنطقة، أكّدت مصادر أخرى أن "انتقادات كثيرة في لبنان وخارجه طاولت أداء جيفرز، خصوصاً من الجانب الفرنسي وقوات اليونيفل، بسبب دوره السيّئ في إدارة اللجنة، وتسببه بعرقلة عملها أكثر من مرة".

ولفتت المصادر إلى أن "تغيير الجنرال الأميركي في هذه الفترة قد يكون مرتبطاً بالإصرار اللبناني على تدخّل الدول الخارجية لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان وبعد مطالبة باريس بتفعيل عمل اللجنة، خصوصاً بعد رفض لبنان استبدالها بلجان دبلوماسية لحل الملفات العالقة بشأن النقاط التي احتلتها إسرائيل والأسرى وترسيم الحدود".

وفيما يُفترض أن تعقد اللجنة اجتماعاً غداً بعد انقطاع لأكثر من شهر، يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً بعد غدٍ الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون للمرة الأولى منذ انتخابه، لمناقشة آخر التطورات الأمنية والعسكرية.

ويُذكر أن الجنرال مايكل جي ليني كان قد درس في المعهد العسكري في فيرجينيا، وعمل في فروع المشاة والدفاع الجوي والمدرّعات، وعُيّنَ رئيساً لأركان قيادة التدريب والمشورة والمساعدة في قندهار (أفغانستان)، وعُيّن عام 2019، نائباً لقائد العمليات العامة لفرقة المشاة الأربعين، ثم قائداً عاماً لفرقة المشاة الأربعين في عام 2022. وهو يشغل حالياً منصب القائد العام لقوة المهام "سبارتان" في معسكر عريفجان في الكويت.