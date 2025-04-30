خليل: لا ضمانات بعدم وقوع اعتداءات عند الحدود في الانتخابات البلدية واختيار مراكز الاقتراع أفضل الممكن

ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في تصريح لصحيفة "الأخبار"، أنّ اختيار مراكز الاقتراع لبلدات حدودية جنوبية في الانتخابات البلدية كان "أفضل الممكن" بعدما سقط اقتراح استقدام غرف جاهزة لاستخدامها كمراكز اقتراع "بسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر وعدم حصولنا على ضمانات جدّية من الولايات المتحدة وغيرها بعدم وقوع اعتداءات جديدة".

واعتبر أن "الاعتداءات المستمرة مؤشر إلى أن إسرائيل لن تمرر الانتخابات بسلام بسبب انزعاجها من مشهد عودة الناس إلى قراهم. وهو ما يتطلب من رئيس الحكومة نواف سلام القيام بجولة اتصالات مكثّفة".

وفي هذا السياق، أوضحت "الأخبار"، أنّ "ناخبي بلدات القطاع الغربي الحدودية من الناقورة إلى مروحين، حُدّدت لهم مراكز اقتراع في مدينة صور. وفي القطاع الأوسط، سينتخب أهالي بلدة رامية في بلدة بيت ليف المجاورة، وأهالي عيتا الشعب في الطيري، وأهالي مارون الرأس في مهنية بنت جبيل، فيما سينتخب سكان يارون وعيترون فيهما".

وفي القطاع الشرقي، ينتخب أهالي بليدا وميس الجبل وحولا والعديسة وطلوسة ورب ثلاثين وبني حيّان في بلداتهم، فيما ينتخب مقترعو محيبيب في ميس الجبل المجاورة، ومقترعو كفركلا في النبطية، وأهالي مركبا في مجدل سلم. فيما سيعاد تخصيص مركز اقتراع في طيرحرفا بعد أن حُددت مدرسة المساكن في صور كمركز اقتراع.