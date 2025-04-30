ترامب: بوتين يرغب في إنهاء الحرب ولا أنام الليل بسبب التفكير في كيفية هزيمة الصين

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح لقناة "أي بي سي"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يرغب في إنهاء الحرب ولو لم أكن موجودا لرغب في السيطرة على أوكرانيا بأكملها".

وألقى الرئيس الأميركي في ميشيغن أمام حشد من مؤيّديه خطابا بمناسبة مرور مئة يوم على عودته إلى البيت الأبيض، أكّد فيه أنّ الإجراءات غير المسبوقة التي اتّخذها حتى الآن "ما هي سوى البداية".

ولفت ترامب إلى "أننا نحتفل اليوم بمرور 100 يوم ناجحة على تشكيل أفضل حكومة في تاريخ بلادنا"، موضحا أن "شعاري أميركا أولا وليس الصين أولا وسنقضي على الدولة العميقة في الولايات المتحدة".

ورأى "أننا حققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام"، معتبرا أن "العصر الذهبي لأميركا بدأ".

وأضاف ترامب "الديمقراطيون اليساريون المتطرفون سمحوا لآلاف المجرمين بدخول البلاد"، وقال "فزنا بالانتخابات بأرقام أكبر من أن تزور".

وتابع "المهاجرون غير النظاميين دخلوا البلاد في عهد بايدن بطائرات تحملت الحكومة كلفة تشغيلها".

وأكد "أننا نقوم بترحيل المهاجرين غير النظاميين بأعداد كبيرة وأميركا تحت رئاستي لم تعد دولة يستطيع المجرمون دخولها".

وشدظ على "أننا لن نسمح للعصابات القادمة من فنزويلا والكونغو وغيرها من الدول بزعزعة أمننا واعتمدت على قانون الأعداء الأجانب في ترحيل المجرمين، ومن رحلناهم مجرمون ولو تركناهم لكنا نعيش في جحيم"، مشددا على "أننا لن نسمح لحفنة شيوعيين وبعض القضاة اليساريين بإيقاف عملنا".

وأوضح ترامب أن "أسعار السلع والوقود والأدوية انخفضت في ظل رئاستي ووسائل الإعلام الكاذبة لا سيما سي إن إن لا تتحدث عن انخفاض الأسعار في عهدي"، وقال "معدل التضخم ونسبة الفائدة انخفضت بعد بدء رئاستي".

واعتبر أن "رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي جيروم باول لا يقوم بعمل جيد"، مضيفا "مسؤولون من مختلف دول العالم يأتون لبلادنا لإبرام صفقات تجارية معنا".

وقال "أحب إطلاق لقب جو النائم على جو بايدن"، وتابع "لا أنام الليل بسبب التفكير في كيفية هزيمة الصين".

واعتبر أن "الرسوم الجمركية التي فرضتها على السيارات ستخلق فرص عمل جديدة وتعيد المصانع لبلادنا"، و"سنوفر الكثير من فرص العمل للأميركيين"، و"نريد من شركات صناعة السيارات الأجنبية فتح مصانعها عندنا".

إلى ذلك، أفاد ترامب بأنه سيرفع الرسوم الجمركية على غسالات الملابس إلى 100%.

ورأى أن "الصديق قبل العدو كان يستغلنا والصين أكثر دولة سرقت منا فرص عمل وكنا نخسر 5 مليارات دولار يوميا في تجارتنا الدولية".

وقال إن "كندا أخذت منا فرص عمل كثيرة والمكسيك أخذت 33% من صناعة السيارات لدينا".

وكشف ترامب أن "شركة آبل ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة وشركة إنفيديا ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة وأمازون 200 مليار"، مضيفا "حققنا في 3 أشهر ما لم تحققه إدارات سابقة في 8 أعوام"، موضحا أن الملياردير الأميركي ايلون ماسك وفر خلال عمله الحكومي 150 مليار دولار من النفقات العامة.

وتابع "سنخفض الضرائب بشكل كبير ووفرنا ترليون دولار من الإنفاق غير الحكيم وأنهينا التضخم وسنحافظ على برنامج الرعاية الطبية للمسنين وسنبني القبة الذهبية للدفاع عن بلادنا ضد الصواريخ".

وأضاف "رواد الفضاء الأمريكيون سيرفعون العلم الأميركي على المريخ قريبا"، مشددا على "أننا سنقاتل معا ونستعيد قوة أميركا وثروتها".