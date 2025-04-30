غوتيريش: إسرائيل منعت دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية إلى غزة منذ نحو شهرين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل منعت دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية إلى غزة منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن هذا المنع يحرم أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة.
وشدد على ان "المساعدات غير قابلة للتفاوض وعلى إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيل تنفيذها".
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