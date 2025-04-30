سلطات أوكرانيا: قتيل و39 جريحا بقصف روسي على دنيبرو وخاركيف

أعلنت السلطلت الأوكرانية، أنه سقط قتيل و39 جريحا على الأقلّ في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينتي دنيبرو (وسط شرق) وخاركيف (شمال شرق) الأوكرانيتين.
وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك، في تصريح، إنّ "هجوما ضخما بطائرات مسيّرة يستهدف دنيبروبيتروفسك".
ومنطقة دنيبروبيتروفسك التي ظلّت لفترة طويلة بمنأى من القصف بالمقارنة مع سائر مناطق الشرق الأوكراني، تتعرّض في الآونة الأخيرة لنيران القوات الروسية التي تحاول دخولها لأول مرة منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.
وعلى الجانب الروسي، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك (غرب)، ألكسندر خينشتاين، عن سقوط ثلاثة جرحى في "ضربات بطائرات مسيّرة في ضواحي رايلسك".
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