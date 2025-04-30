شكرا لقرائتكم خبر عن متى لا يجوز للمشترى إعادة السلعة أو استبدالها أو استرداد ثمنها وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك حالات لا يجوز على المستهلك إعادة سلعته طبقًا لما نص عليه قانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، حيث لا يجوز فيها للمشترى إعادة السلعة أو استبدالها أو إسترداد قيمتها كما نصت المادة "13 " من القانون ؛ في الحالات الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- وإذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع والسبب يرجع إلى المستهلك.

4- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

7- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها.