شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: نرفض تقديم أراضينا "كهدايا" إلى بوتين بهدف إنهاء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

4 مناطق أوكرانية

الدمام - شريف احمد - رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديم أي أرض أوكرانية "كهدية" إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب، قائلًا إنه ثمة توجهًا لدى واشنطن للاعتراف بسيادة موسكو على مناطق أوكرانية احتلتها.وقال زيلينسكي خلال قمة إقليمية: "نريد جميعًا أن تنتهي هذه الحرب في شكل عادل، من دون هدايا لبوتين، وخصوصًا أراضي".وتحتل روسيا جزئيًا 4 مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا أعلنت ضمها في 2022، وهي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون.كذلك، ضمت في 2014 شبه جزيرة القرم بعد تدخل لقواتها الخاصة، وإجراء استفتاء نددت به كييف والدول الغربية.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن الاعتراف الدولي بعمليات الضم هو شرط "واجب" لإنهاء غزو أوكرانيا الذي بدأ العام 2022.وتسعى إدارة دونالد ترامب الى إنهاء الحرب في أسرع وقت، وذكرت وسائل إعلام أن ثمة توجهًا لديها للاعتراف بسيادة روسيا على القرم ودفع أوكرانيا الى التخلي عنها.وشدد زيلينسكي مرارًا في الأيام الأخيرة على أن كييف ترفض احتمالًا مماثلًا، لكن ترامب قال يوم الأحد أن موقف الرئيس الأوكراني في هذا الصدد قد يتبدل.