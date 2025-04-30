شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توصي بتحسين أجور الخطباء والأئمة وسد العجز في عددهم والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بأهمية استمرار جهود وزارة الأوقاف في زيادة أجور خطباء المكافأة والقضاء على ضعف مرتبات هؤلاء الخطباء والأئمة ومقيمي الشعائر بالمساجد، ومحاولة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبدالفتاح محمد الشحات، وهشام سعيد الجاهل، نشوى الشريف، رحاب محمد موسى، بشأن تحسين الأحوال المادية لخطباء المكافأة على بند التحسين، وللأئمة المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل بوزارة الأوقاف، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين:

أميرة أبو شقة، بشأن خطة وزارة الأوقاف في مواجهة عجز الأئمة في المساجد التابعة لها، والقضاء على مشكلة تقليل الاغتراب للأئمة والعمال ومقيمي الشعائر.

وأكدت اللجنة على أهمية النظر في سد العجز في أعداد الأئمة والخطباء والواعظات والعمال باعتماد خطة على عدة مراحل تبدأ بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشغل الوظائف موضوع العجز، سواء كانت آلية الشغل عن طريق التعيين على وظائف دائمة أو عن طريق التعاقد مع تمويل بعض هذه الوظائف من ربع الوقف الخيري المخصصة لهذا الغرض.

وطالبت لجنة الشئون المبنيضرورة قيام وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بزيادة المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تعيين عمال وأئمة المساجد، ليتسنى سد العجز الموجود بوزارة الأوقاف.

كما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة عبير جمال على، بشأن عدم إدراج عدد "268" إمامًا ناجحًا في مسابقة الأئمة لعام 2022، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود حمدي أبو الخير، بشأن تثبيت خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف وعمل تعاقدات رسمية لهم، ورحاب محمد موسى، بشأن عدم تواجد العمال بالمساجد على مستوى محتفظة دمياط.