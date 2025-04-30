شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهاجم سياسة "الشائعات اليائسة" لجماعة الإخوان: محاولات هدم فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هجوم صريح على ما وصفه بـ"حملات التشويه المنظمة"، ادان النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، سياسة الشائعات التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا أن هذه المحاولات "يائسة وتتنافى مع مصالح الشعب المصري".

وأكد مطر، أن الجماعة الارهابية تعتمد على "أدوات الإرهاب الفكري" عبر بث الأكاذيب وإثارة البلبلة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تقويض استقرار الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب "فشلت في اختراق وعي المصريين الذين أدركوا حقيقة الجماعة وأجندتها المعادية للدولة".

ووصف رئيس حزب إرادة جيل هذه الحملات بأنها "أداة هدم مستمرة من فلول الجماعة الذين يعيشون على أحلام الماضي"، لافتًا إلى أن الشعب المصري "أكثر حكمة من أن ينخدع بخطابهم المزيف"، خاصة بعد التجارب المريرة التي كشفت خطرهم على الأمن القومي.

وشدد مطر على أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها التنموية بثبات رغم "كل محاولات التضليل"، داعيًا الإعلام ووسائل التواصل إلى تكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين بحقائق ما تُحاك ضد مصر، مؤكدًا أن "الجماعة لن تنجح في العودة لأن الشعب يرفضها ويقف خلف قيادته السياسية