شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع قرارًا لتجنيب مُصنعي السيارات بأمريكا تعريفات تراكمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأمريكية دفع تعريفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة.

وقال ترامب قبيل توجهه إلى ديترويت (ميشيغن)، القلب النابض لصناعة السيارات الأمريكية، بمناسبة مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية: "نريد ببساطة مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية"، مشيرًا إلى أن هذا التدبير "قصير الأجل".

وبذلك، سيعفى المصنعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألمنيوم.

تشجيع إنتاج السيارات

وقال مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق إن المصنعين سيدفعون المبلغ "الأعلى".



إلى ذلك، قرر الرئيس اتخاذ تدبير موقت لخفض الفاتورة الجمركية للمصنعين الذين ينتجون ويبيعون سياراتهم في الولايات المتحدة.

ووفق الإعلان، فإن الهدف يكمن في "حماية الأمن القومي من خلال تشجيع إنتاج السيارات على الأراضي الأمريكية، وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على واردات السيارات الأجنبية وقطع غيارها".