شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تهدد بوقف وساطتها بين روسيا وأوكرانيا.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستنهي وساطتها ما لم تقدم روسيا وأوكرانيا اقتراحات ملموسة لوضع حد للنزاع، بحسب المتحدثة باسم وزارته.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين: "نحن الآن في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم اقتراحات ملموسة لإنهاء هذا النزاع، إذا لم يُحرز تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية".

واوضحت أن الأمر يعود في نهاية المطاف الى الرئيس دونالد ترامب أن يقرر المضي في المساعي الدبلوماسية.

هدنة روسية قصيرة

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفًا لاطلاق النار يستمر 3 أيام في مايو بمناسبة الاحتفالات بانتهاء الحرب العالمية الثانية، مع رفضه اقتراحًا اوكرانيًا أيدته واشنطن بوقف للنار 30 يومًا.

واكدت بروس أن الولايات المتحدة "لا تريد هدنة 3 ايام تتيح الاحتفال بأمر آخر، بل وقفًا تامًا ومستدامًا لإطلاق النار ونهاية للنزاع".