وزير الخزانة الأميركي: لا اتفاق تجاريا مع أي دولة دون إعلان ترامب عنه

رفض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم تأكيد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع أي من شركاء بلاده التجاريين، قائلا إن "لا اتفاق دون إعلان الرئيس عنه".

وأوضح بيسنت لشبكة "فوكس بيزنس"، "مثلما تعلمون، لن يُبرم أي اتفاق حتى يوقع الرئيس عليه.. كل اتفاق يختلف عن الآخر، وسيشارك هو في النقاش، لذا سأنتظر رده".

وفي وقت سابق قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إنه توصل إلى اتفاق واحد مع دولة أحجم عن ذكرها.