اعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة مقبلة. وأوضح الوزير الباكستاني في تصريح له، أن الهند ستشن الضربة العسكرية "متذرعة بواقعة بإقليم كشمير". وأضاف "أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاعلام باكستاني: الهند قد تشن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة وأي عدوان سيُقابل برد حاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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