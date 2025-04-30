تعطل ثلثي مركبات الدفاع المدني في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

ذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، أمس، أن الوقود المخصص لتشغيل مركباته نفد في جنوب القطاع ووسطه، الأمر الذي قد ينذر بكارثة إنسانية.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قوله إن نحو 8 مركبات من أصل 12 مركبة عاملة في قطاع غزة صارت خارج الخدمة، من جراء عدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كل مركبة من المركبات المتوافرة لدى جهاز الدفاع المدني تحتاج يومياً إلى نحو 100 لتر من الوقود لتشغيلها، في الوقت الذي يمنع الاحتلال إدخال الوقود كلياً منذ فرض حصاره على القطاع في الثاني من مارس الماضي.