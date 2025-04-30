شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد خطير.. الهند تمنح الجيش حرية التحرك للرد على اعتداء كشمير والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق محايد

تبادل إطلاق النار

تجنب المواجهة

الدمام - شريف احمد - أعطى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، بعد أن اتهمت الهند إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.وقال مصدر حكومي هندي لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".ونقل أيضا عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".وبحسب المصدر فإن مودي أعرب عن "ثقته التامة بالقدرات المهنية للقوات المسلحة الهندية"، ومنحها دعم حكومته الكامل.ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.بلغ التوتر بين الهند وباكستان ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلًا.واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ عقود.في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها، ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.ولليلة الخامسة على التوالي، أفاد الجيش الهندي بأن القوات الباكستانية فتحت النيران من أسلحة خفيفة على مواقعه قرب خط المراقبة في كشمير.وقال إن قواته "ردت بطريقة منضبطة وفعالة على الاستفزاز". ولم تعلن نيودلهي سقوط ضحايا.ولم تؤكد باكستان ذلك على الفور، لكن سكانًا على الجانب الباكستاني من خط المراقبة صرحوا لفرانس برس بأنهم سمعوا إطلاق نار.في هذا الوقت، أعلنت باكستان إسقاط طائرة استطلاع هندية من دون طيار في كشمير.وتواصل الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء هاتفيًا بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الهندي، داعيا الطرفين الى "تجنب المواجهة"، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.وقال ستيفان دوجاريك إن انطونيو جوتيريش "أعرب عن قلقه العميق حيال تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وشدد على ضرورة تجنب مواجهة قد تفضي الى تداعيات مأسوية".