زيلينسكي: وقف روسيا إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لتسوية سلمية

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إحراز تقدم في إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا يتوقف على اتخاذ موسكو الخطوة الأولى المتمثلة في الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط. وكرر إصرار أوكرانيا على التزام روسيا بوقف إطلاق نار غير مشروط.
واوضح زيلينسكي في خطابه المسائي المصور، بانه "يجب عليهم اتخاذ خطوات واضحة نحو إنهاء الحرب، ونحن نصر على أن وقف إطلاق نار غير مشروط وكامل يجب أن يكون الخطوة الأولى. على روسيا أن تفعل ذلك".
وأضاف أن أوكرانيا تستعد لمزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف الضغط على موسكو للانخراط في محادثات.
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