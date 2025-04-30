افادت القناة 12 العبرية بهروب جماعي للمستوطنين الاسرائيليين خلال مراسم ما يسمى "ذكرى المحرقة" في "تل أبيب" بسبب الاشتباه بحدث أمني، واتضح فيما بعد لا شيء، وقد ادى التدافع لإصابة 21 مستوطنا.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: إصابة 21 مستوطنا بهروب جماعي في تل أبيب بسبب الاشتباه بحدث أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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