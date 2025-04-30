دول "بريكس": العقوبات الأحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي ويجب إلغاؤها

أكدت الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" أن "العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب، بما في ذلك العقوبات الثانوية، تتعارض مع القانون الدولي ويجب إلغاؤها".
وجاء في البيان الختامي الذي أصدرته وزارة الخارجية البرازيلية عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في ريو دي جانيرو، "الوزراء أعادوا التأكيد على أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، خاصة في شكل عقوبات اقتصادية أحادية الجانب وعقوبات ثانوية، تتناقض مع القانون الدولي"، ودعا الوزراء إلى إلغاء هذه العقوبات.
وادانت "بريكس" "مقتل المدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين"٬ محذرة من "خطر انتشار الإرهاب من الأراضي السورية" ودعت "إلى استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
كما دعت مجموعة "بريكس" إلى "استعادة ضبط الأسلحة وتعزيز نظام منع الانتشار النووي".
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