ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لتجنيب مصنّعي السيارات في الولايات المتحدة تعرفات تراكمية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأميركية دفع تعرفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة، وذلك قبل أيام قليلة من بدء تطبيق رسوم استيراد جديدة 25 بالمئة على مكونات السيارات.
وذكر ترامب قبيل توجّهه إلى ديترويت في ميشيغن بمناسبة مرور مئة يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية، باننا "نريد ببساطة مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن التدبير "قصير الأجل".
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