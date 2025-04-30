أسعار الذهب انخفضت مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر بفعل انحسار التوتر التجاري

انخفضت أسعار الذهب اليوم بنحو واحد بالمئة مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 18.22 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3315.84 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3333.6 دولار عند التسوية.

واوضح مدير قطاع تداول المعادن في "هاي ريدج فيوتشرز" ديفيد ميجر بان "هناك قدر من التفاؤل إزاء انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأدى تراجع التوتر التجاري إلى موجة بيع واسعة للذهب، وهو من الملاذات الآمنة في أوقات تصاعد عدم الاستقرار العالمي، والذي شهد موجة صعود غير مسبوقة ليصل إلى مستوى قياسي عند 3500.05 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، مع صدور تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الأربعاء بينما يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنحو واحد بالمئة ليسجل 976.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلا 936.41 دولار.