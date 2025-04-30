هل يعود الشيباني من نيويورك بـ"كلمة سر الانطلاقة السورية"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق الثلاثاء في نيويورك وسيطلب من واشنطن تقديم خارطة طريق واضحة لتخفيف العقوبات بشكل دائم على سوريا.

وفي حال نجح في اتمام هذه الخطوة، فسوف يحسب للإدارة السورية الحالية العثور على شفرة فك القيود التي تمنع سوريا من الانطلاقة الاقتصادية المرتقبة بعد ما يقرب من 15 عاماً من الدمار، أي أن مهمة الشيباني اليوم هي الحصول على كلمة سر الانطلاقة السورية.

وكان الشيباني في زيارة للولايات المتحدة لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذي النجوم الثلاث باعتباره العلم السوري الرسمي بعد 14 عاما من اندلاع الحرب.

ويعد هذا اللقاء الأول بين مسؤولين أميركيين وشيباني على الأراضي الأميركية، ويأتي بعد أن ردت سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري على قائمة شروط وضعتها واشنطن مقابل تخفيف جزئي محتمل للعقوبات.

وفي الشهر الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة تتضمن ثمانية شروط تريد من دمشق تنفيذها، بما في ذلك تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب عليا في الحكم.

الشروط الأميركية

وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من أورد أن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، سلمت قائمة الشروط إلى الشيباني في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 آذار (مارس).

تحتاج سوريا بشدة إلى تخفيف العقوبات من أجل تحريك الاقتصاد الذي انهار بسبب 14 عاما من الحرب، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي كانون الثاني (يناير)، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات، لكن هذا كان تأثيره محدوداً.

وقال أحد المصادر إن دمشق حريصة على سماع جدول زمني واقعي من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم.

