شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" توصى بالسماح لهيئة الأبنية التعليمية باصدار تراخيص بناء المدارس والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.

كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروع آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس أسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشأن استغلال أسوار المدارس وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.



وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك.

وتابع: وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، أكد أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخل على المدارس.



وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، على أنه حق الهيئة في إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري، لسرعة الانجاز.

ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئتي المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخرى.

وأشار" إلى أن انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها، وتضامن نواب اللجنة مع طلب النائب ثروت سويلم.



