- 1/3
- 2/3
- 3/3
وزير الخارجية ونظيره القطري يرأسان اجتماع لجنة المجلس التنسيقي بين البلدين
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في عاصمة دولة قطر الدوحة، اليوم، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن...
وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية لدولة قطر.ومن المقرر أن يترأس الأمير فيصل بن...
السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون
دانت المملكة العربية السعودية في محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، متهمة إياها...
1.1 مليون رواتب لقيادات حوثية
كشفت مصادر مالية في العاصمة اليمنية صنعاء عن أرقام فلكية لمرتبات قيادات حوثية من الصف الثاني، مؤكدة أن إجمالي ما يتقاضاه 32 قيادياً...
هدنة روسية احتفالية بيوم النصر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق نار من جانب واحد في أوكرانيا لمدة 72 ساعة، بدءًا من مساء 7 مايو وحتى نهاية 10 مايو،...
انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال
شهدت إسبانيا والبرتغال، الإثنين، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي أدى إلى تعطيل قطارات المترو والسكك الحديدية، وإغلاق إشارات...
46 قتيلا في انفجار ميناء إيران
ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار العنيف الذي ضرب ميناء رجائي قرب مدينة بندر عباس في إيران إلى 46 قتيلا على الأقل وأكثر من ألف جريح، وفق ما...
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في البرتغال تسير شؤون المواطنين إثر ظروف انقطاع الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.