اخبار العالم

السفارة السعودية في البرتغال تسير شؤون المواطنين إثر ظروف انقطاع الطاقة

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  • السفارة السعودية في البرتغال تسير شؤون المواطنين إثر ظروف انقطاع الطاقة 1/3
  • السفارة السعودية في البرتغال تسير شؤون المواطنين إثر ظروف انقطاع الطاقة 2/3
  • السفارة السعودية في البرتغال تسير شؤون المواطنين إثر ظروف انقطاع الطاقة 3/3

وزير الخارجية ونظيره القطري يرأسان اجتماع لجنة المجلس التنسيقي بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في عاصمة دولة قطر الدوحة، اليوم، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن...

0d0eb93c63.jpgالدوحة:
8a003ccfbc.jpg01 ذو القعدة 1446 هـ

وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية لدولة قطر.ومن المقرر أن يترأس الأمير فيصل بن...

icon-byline.pngالدوحة: دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1446 هـ

أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون

دانت المملكة العربية السعودية في محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، متهمة إياها...

icon-byline.pngلاهاي: دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1446 هـ

1.1 مليون رواتب لقيادات حوثية

كشفت مصادر مالية في العاصمة اليمنية صنعاء عن أرقام فلكية لمرتبات قيادات حوثية من الصف الثاني، مؤكدة أن إجمالي ما يتقاضاه 32 قيادياً...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png30 شوال 1446 هـ

هدنة روسية احتفالية بيوم النصر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق نار من جانب واحد في أوكرانيا لمدة 72 ساعة، بدءًا من مساء 7 مايو وحتى نهاية 10 مايو،...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png30 شوال 1446 هـ

انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال

شهدت إسبانيا والبرتغال، الإثنين، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي أدى إلى تعطيل قطارات المترو والسكك الحديدية، وإغلاق إشارات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png30 شوال 1446 هـ

46 قتيلا في انفجار ميناء إيران

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار العنيف الذي ضرب ميناء رجائي قرب مدينة بندر عباس في إيران إلى 46 قتيلا على الأقل وأكثر من ألف جريح، وفق ما...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png30 شوال 1446 هـ

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