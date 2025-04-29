وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية لدولة قطر.

ومن المقرر أن يترأس الأمير فيصل بن فرحان، خلال الزيارة، الجانب السعودي في اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.