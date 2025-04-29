وقال ممثل المملكة محمد سعود الناصر أمام المحكمة إن إسرائيل "تواصل تجاهل أوامر المحكمة"، وأصر على أنه "لا يوجد مبرر لانتهاكات إسرائيل في غزة"، مضيفا أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبتها بوقف العدوان على قطاع غزة..
وأضاف الناصر أن "إسرائيل حولت غزة إلى كومة من الأنقاض"، مسلطا الضوء على الدمار الواسع والمعاناة التي لحقت بالمدنيين.
وجاءت تصريحاته في اليوم الثاني من جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، والتي عقدت في ظل حصار إسرائيلي شامل على المساعدات لقطاع غزة الذي يستمر لأكثر من 50 يوما.
وتشكل هذه الجلسات جزءا من جهود أوسع نطاقا لتقييم ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت لمسؤولياتها القانونية الدولية في سلوكها أثناء الحرب على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.