السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون

دانت المملكة العربية السعودية في محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، متهمة إياها بتحدي الأحكام الدولية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال ممثل المملكة محمد سعود الناصر أمام المحكمة إن إسرائيل "تواصل تجاهل أوامر المحكمة"، وأصر على أنه "لا يوجد مبرر لانتهاكات إسرائيل في غزة"، مضيفا أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبتها بوقف العدوان على قطاع غزة..

وأضاف الناصر أن "إسرائيل حولت غزة إلى كومة من الأنقاض"، مسلطا الضوء على الدمار الواسع والمعاناة التي لحقت بالمدنيين.

وجاءت تصريحاته في اليوم الثاني من جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، والتي عقدت في ظل حصار إسرائيلي شامل على المساعدات لقطاع غزة الذي يستمر لأكثر من 50 يوما.

وتشكل هذه الجلسات جزءا من جهود أوسع نطاقا لتقييم ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت لمسؤولياتها القانونية الدولية في سلوكها أثناء الحرب على غزة.