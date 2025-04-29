امن الدولة: توقيف مهرب في عكار وضبط بحوزته 340 غالونًا من مادة البنزين

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، بانه ‏‎متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة التهريب، أوقفت مديرية عكار الإقليمية -مكتب حلبا وبناءً لإشارة القضاء المختص، المدعو (م.ح.)، وضبط بحوزته 340 غالونًا من مادة البنزين. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه

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