قوى الأمن: تدابير سير يوم الخميس بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن "جمعية بيروت ماراثون" تنظّم يوم الخميس في 1-5-2025 سباقها السّنوي " OMT بيروت ماراثون 2025"، (42.195 كلم)، بمشاركة 16000 عدّاءة وعدّاء على المسار التالي: الإنطلاق من واجهة بيروت البحريّة، باتجاه "زيتونة باي" - كورنيش الواجهة البحريّة، باتجاه منتجع "سان جورج" - المنارة - "الحمّام العسكري" - مدينة ملاهي بيروت، والالتفاف ثم العودة على المسلك الآخر وصولًا إلى فندق فينيسيا - فوق نفق فينيسيا (بعكس اتّجاه السير) - تقاطع كاراغولا، يميناً باتّجاه بنك عودة، فبلديّة بيروت - الصيفي - تقاطع الجميّزة - شارع الجميّزة - شارع مار مخايل، باتّجاه كورنيش النّهر - جسر الفيات - جسر الواطي، ثم يسارًا (من تحت الجسر)، وصولًا إلى مدرسة الأورغواي الرسميّة، باتّجاه فرن الشّبّاك - مركز المعارض "بيال" - جامعة الحكمة والعودة على المسلك الآخر إلى سوق الأحد فتقاطع كورنيش النّهر ثم يميناً فوق جسر برج حمّود - تقاطع مانو فيساراً باتّجاه مطرانية الأرمن - الطريق البحريّة، وصولا إلى ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة ضبيه).

واضافت "الالتفاف والعودة من أمام الثكنة المذكورة على الطريق البحريّة - جسر برج حمّود - مار مخايل - شركة الكهرباء - شارع باستور حتى نهايته، ثم يمينا فوق الجسر - تقاطع الصيفي يسارا باتّجاه بلديّة بيروت - تقاطع بنك عودة، ثم يمينً-ا نحو نقطة الوصول واجهة بيروت البحريّة".