أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن "جمعية بيروت ماراثون" تنظّم يوم الخميس في 1-5-2025 سباقها السّنوي " OMT بيروت ماراثون 2025"، (42.195 كلم)، بمشاركة 16000 عدّاءة وعدّاء على المسار التالي: الإنطلاق من واجهة بيروت البحريّة، باتجاه "زيتونة باي" - كورنيش الواجهة البحريّة، باتجاه منتجع "سان جورج" - المنارة - "الحمّام العسكري" - مدينة ملاهي بيروت، والالتفاف ثم العودة على المسلك الآخر وصولًا إلى فندق فينيسيا - فوق نفق فينيسيا (بعكس اتّجاه السير) - تقاطع كاراغولا، يميناً باتّجاه بنك عودة، فبلديّة بيروت - الصيفي - تقاطع الجميّزة - شارع الجميّزة - شارع مار مخايل، باتّجاه كورنيش النّهر - جسر الفيات - جسر الواطي، ثم يسارًا (من تحت الجسر)، وصولًا إلى مدرسة الأورغواي الرسميّة، باتّجاه فرن الشّبّاك - مركز المعارض "بيال" - جامعة الحكمة والعودة على المسلك الآخر إلى سوق الأحد فتقاطع كورنيش النّهر ثم يميناً فوق جسر برج حمّود - تقاطع مانو فيساراً باتّجاه مطرانية الأرمن - الطريق البحريّة، وصولا إلى ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة ضبيه).
واضافت "الالتفاف والعودة من أمام الثكنة المذكورة على الطريق البحريّة - جسر برج حمّود - مار مخايل - شركة الكهرباء - شارع باستور حتى نهايته، ثم يمينا فوق الجسر - تقاطع الصيفي يسارا باتّجاه بلديّة بيروت - تقاطع بنك عودة، ثم يمينً-ا نحو نقطة الوصول واجهة بيروت البحريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير يوم الخميس بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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