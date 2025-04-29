فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها "استهدفت ستة كيانات وستة أفراد في إطار هذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي استأنفت فيه إدارة ترامب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على شبكة لشراء مكونات وقود الصواريخ لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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