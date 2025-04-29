المرصد: حصيلة الاشتباكات في جرمانا قرب دمشق ارتفعت إلى 14 قتيلا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان٬ عن "مقتل 14 شخصا على الأقل هم 7 مسلحين محليين دروز و7 من قوات الأمن ومسلحين تابعين لها في اشتباكات ذات خلفية طائفية اندلعت ليل الاثنين الثلاثاء في جرمانا قرب دمشق".

وقال المرصد إن "حصيلة الاشتباكات ارتفعت إلى 14 قتيلا في حصيلة غير نهائية، بينهم 7 من المسلحين الدروز من أبناء المدينة، بالإضافة الى 7 من قوات الأمن وقوات رديفة لها".

وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنّ "اشتباكات عنيفة استُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، اندلعت في مدينة ​جرمانا​ بريف دمشق، بين مسلّحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في المدينة ذاتها، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من طائفة الموحّدين الدّروز، خلق حالةً من الاحتقان الشّعبي وحملة تحريض طائفي عارمة شهدتها الشّوارع في محافظات سوريّة عدّة".