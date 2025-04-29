الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن قرار إقالة رئيس الشاباك

أكدت الحكومة الإسرائيلية "تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع".

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا٬ إن "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 آذار مارس 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

وكان رئيس جهاز الشاباك أعلن الإثنين أنه سيترك منصبه في 15 حزيران بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.