اشارت صحيفة "معاريف" الى ان موكب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعرض لحادث واصطدم بدراجة نارية عند مغادرته مراسم تأبين في القدس، دون وقوع إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: تعرض موكب نتانياهو لحادث واصطدم بدراجة نارية في القدس دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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