وزير الخارجية السوري: نناشد الأمم المتحدة دعم مطلبنا برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا فورا

اشار وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني٬ الى ان "العقوبات على سوريا تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية"٬ مناشدا "الأمم المتحدة دعم مطلبنا برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا فورا".
واكد ان "الإبقاء على العقوبات يزيد المعاناة والأزمة الاقتصادية ومن ثم إعادة إنتاج العنف والنزاع". واعتبر ان "العقوبات لا تستهدف قوى عدم الاستقرار بل تعيق قدرتنا على بناء المؤسسات ومنع النزاعات".
ولفت الى ان "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهدد الاستقرار في المنطقة"<
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