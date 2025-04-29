افادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، بانه أبلغنا المستوى السياسي أن احتمال نجاح المفاوضات النووية أكبر من احتمال فشلها. واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان المؤسسة الأمنية تعتقد أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: أبلغنا المستوى السياسي أن احتمال نجاح المفاوضات النووية أكبر من احتمال فشلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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