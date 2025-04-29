شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع المهن التمثيلية لتغطية الجنازات والعزاءات والان مع تفاصيل الخبر

بدء، منذ قليل، مؤتمرًا نقابة الصحفيين، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سكنة "SOKNA"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

ويتضمن التعاون توفير خدمات "SOKNA" لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها.

يعقد المؤتمر بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمهندس أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "SOKNA"، ومجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.