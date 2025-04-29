شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تم ترحيلها كثيرا من مجالس سابقة ومجلس النواب الحالي أحال القانون اليوم للدراسة، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون ودراسته من مجلس النواب.

وأضاف حازم الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن ملف الإيجار القديم مهم لأن به إخلال بحقوق الملكية الخاصة والمالك لا يملك، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية للملاك ودخول في قضايا بالآلاف، قائلا: "لما يكون مبنى ايجاره من 40 سنة بـ5 جنيه ويكون النهاردة بنفس الثمن ومفيش دولة في العالم تسير بهذا القانون".

وتابع: "لازم الملاك والمستأجرين يقعدوا وممكن يكون في خلاف لكن يوصلوا لنقطة توافقية يحققوا بها المصالح وازاي نعدل القانون القديم ليتماشى مع الوضع الحالي وممكن يتعمل على مراحل وترتفع نسبة الايجار بحيث يحصل توافق دون اضرار بالمستأجر ولا المالك".