شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات تعلى الكرامة وتحقق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن جلسة اليوم فى مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد جلسة تاريخية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يأتى بعد 75 عاما من القانون القديم وبه ضمانات جديدة تعلى الكرامة الإنسانية وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف إيهاب الطماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي ام سى، أن هناك مغايرة شديدة بين القانون القديم والجديدة للاجراءات الجنائية، مضيفا: "واجهنا التحديات التي قابلتنا ووضعنا قانون جديد مكون من 540 مادة ويبدأ العمل به فور توقيع الرئيس السيسي ونشره فى الجريدة الرسمية".

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي وصف قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه يعتبر دستور ثاني متعلق بممارسة المصريين لحقوقهم وممارسة الحرية العامة، لافتا إلى أن القانون به إعادة تنظيم لدور النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق في التحقيق وتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها وهذا مختلف عن القانون القديم.