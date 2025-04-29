حريق ضخم في محطة كهرباء فرعية غربي لندن

اندلع حريق ضخم في محطة كهرباء فرعية بمنطقة مايدا فيل غربي لندن ما استدعى تدخلا واسعا من فرق الإطفاء.

واشارت فرقة إطفاء لندن٬ الى ان "حضر نحو 100 رجل إطفاء في موقع الحريق، الذي وقع في شارع أبردين بليس، حيث سقف مبنى سكني مجاور اندلع فيه الحريق أيضا، مما اضطر السلطات إلى إجلاء حوالي 80 شخصا من منازلهم في المنطقة المتضررة".

وحتى الآن، لم تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ولا تزال التحقيقات جارية.