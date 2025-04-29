نتانياهو: علينا الحفاظ على إسرائيل وسنواصل منحها ما نستطيع وإعادة الاسرى من غزة أولوية

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "علينا الحفاظ على إسرائيل وسنواصل منحها ما نستطيع"٬ لافتا الى ان "إعادة الاسرى من غزة أولوية لن نتخلى عنها".
وذكر ان "جنودنا يضحون بأنفسهم منذ 7 تشرين الاول لإعادة الاسرى".
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