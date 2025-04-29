اشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى أن "السوداني، أجرى مباحثات هاتفية مع ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية".
وأضاف أن "الاتصال شهد استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، فضلاً عن البحث في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمستويات"، لافتاً إلى أنه "جرى تأكيد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنسيق الجهود مع جميع الدول لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق وملك الأردن أكدا هاتفيًا ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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