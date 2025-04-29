غوتيريش: وعد حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي ومنطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية تتسم بالعنف والتقلب

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى أن "وعد حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يتعرض لخطر التلاشي"٬ لافتا الى ان "الالتزام السياسي تجاه هذا الهدف طويل المدى أبعد من أي وقت مضى".
ولفت غوتيريش خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط الى ان "منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية، تتسم بالعنف والتقلب ولكن أيضا بالفرص والإمكانات"٬ مضيفا أن "الناس بأنحاء المنطقة يطالبون بمستقبل أفضل وهم يستحقونه، بدلا من الصراعات والمعاناة اللانهائية".
وشدد على "ضرورة العمل بشكل جماعي لضمان أن تلبي هذه الفترة المضطربة والانتقالية هذه التطلعات وتسفر عن تحقيق العدالة والكرامة والحقوق والأمن والسلام الدائم".
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