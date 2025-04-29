أعلنت الأمم المتحدة أنّ "أكثر من 72 ألف شخص قُتلوا أو فُقدوا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، معظمهم في دول تشهد أزمات".
وقالت المنظمة في تقرير جديد إن "أكثر من نصف هؤلاء الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة منذ العام 2014 واجهوا مصيرهم في دول تشهد اضطرابات عنيفة أو كوارث، بما في ذلك ليبيا وإيران وبورما".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من 72 ألفا لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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