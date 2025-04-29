الأمم المتحدة: أكثر من 72 ألفا لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة منذ 2014

أعلنت الأمم المتحدة أنّ "أكثر من 72 ألف شخص قُتلوا أو فُقدوا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، معظمهم في دول تشهد أزمات".

وقالت المنظمة في تقرير جديد إن "أكثر من نصف هؤلاء الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة منذ العام 2014 واجهوا مصيرهم في دول تشهد اضطرابات عنيفة أو كوارث، بما في ذلك ليبيا وإيران وبورما".