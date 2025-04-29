الخارجية الفرنسية: قرار إسرائيل إلغاء تصريح سفر لوفدين فرنسيين مؤسف وغير مجدي

اعتبرت فرنسا أنّ قرار إسرائيل "إلغاء تصريح سفر لوفدين فرنسيين تقودهما جمعيات قالت اسرائيل إنّها مرتبطة بمنظمات إرهابية، مؤسف وغير مجدي ومضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية". وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، أنّ هذه الجمعيات تعمل "من أجل التعاون اللامركزي (جمعية AJPF، وهي جمعية التوأمة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينية والمدن الفرنسية)"، مضيفا أنّ "الاتهامات العلنية التي وجهتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا بشأن وجود صلة بين هذه الجمعيات ومنظمات إرهابية مرفوضة".

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