رئيس الوزراء الإسباني: الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي لا علاقة له بنقص الطاقة النووية

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّ "الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية الإثنين، لا علاقة له بنقص الطاقة النووية في إسبانيا"، رافضا انتقادات حزب فوكس اليميني المتطرّف في هذا المجال.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي إنّ "إنتاج الطاقة النووية لن يكون أكثر صمودا من مصادر الكهرباء الأخرى في مواجهة الانقطاع الهائل الذي حدث الإثنين". وأكد أنّ "الذين يربطون هذه الحادثة بنقص الطاقة النووية، إما يكذبون في العلن أو يعبرون عن جهل".

وأعلنت الشركة المشغلة للكهرباء في إسبانيا، عن "عودة التيار بنسبة تزيد عن 99% في جميع أنحاء البلاد".

وفي وقت اسبق، أعلنت شركة "آر إي إي" المشغّلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا، أنّ "بحلول السّاعة الرّابعة صباحًا (الثّانية بتوقيت غرينيتش) عاد التّيار الكهربائي بنسبة 87,37 بالمئة"، بعدما انقطعت الكهرباء اعتبارًا من ظهر الإثنين.

وكانت قد انقطعت الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدّى إلى تعطّل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقّف القطارات، قبل أن يعود التيّار إلى بعض المناطق بعد ساعات.

ولم يتّضح حتّى الآن سبب هذا الانقطاع الشّامل للتيّار الكهربائي، لكنّ سانشيز أكّد أنّه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال".

وفي السّياق، أعلن مجلس السّلامة النّوويّة في إسبانيا أنّ المفاعلات النّوويّة السّبعة في البلاد في حالة آمنة بعد انقطاع الكهرباء. وقد توقّفت أربعة مفاعلات عن العمل تلقائيًّا بعد الانقطاع، وبعد ذلك تمّ تشغيل مولّدات الطّوارئ.