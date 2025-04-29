وزير الخارجية البريطاني: على روسيا الالتزام بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط في أوكرانيا الآن

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه "على روسيا الالتزام بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط في أوكرانيا الآن"، لافتاً الى أنني "بحثت مع نظيري الأميركي قضايا الشرق الأوسط وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي".

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