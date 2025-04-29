اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصا، وفقا لما يلي: دهم منازل مطلوبين في بلدة بر الياس – زحلة وتوقيف المواطنين: (م.ع.)، (م.م.)، (و.ح.)، و(ج.ج.) كونه مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، توقيف 19 سوريا في بلدتي غزة وحوش الحريمة – البقاع الغربي وبلدة حربتا – بعلبك وعند حاجز المحطة – الهرمل لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة مستديرة أبو علي – طرابلس المواطن (م.ق.) كونه مطلوبا توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 24 شخصا في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.