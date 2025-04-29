وزير الدفاع استقبل أحمد الحريري وسيبوه هوفنانيان ومروان شربل

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، وكان اللقاء مناسبة للتشاور في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه لبنان، خصوصا على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
كما استقبل وزير الدفاع الوطني الوزيرين السابقين سيبوه هوفنانيان ومروان شربل. وخلال اللقاءين، تم التداول في الشؤون الوطنية والتحديات الراهنة، إلى جانب التشديد على أهمية مواكبة الجيش اللبناني ودعمه في مختلف الوسائل المتاحة، بما يساهم في تعزيز جهوزيته وتأمين المتطلبات الضرورية لاستمراره في أداء دوره الوطني.
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