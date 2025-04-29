صدّي شارك باجتماع للهيئة الوطنية للمياه: دورها استشاري وتجتمع كل ثلاثة اشهر وتتابع كل القضايا التي تتعلق بالقطاع

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا للهيئة الوطنية للمياه وتم خلاله البحث في اوضاع قطاع المياه.

بدوره اعلن وزير الطاقة والمياه جو صدّي٬ "انني اجتمعت اليوم الهيئة الوطنية للمياه برئاسة سلام، وان دور الهيئة هو دور استشاري، وهي ترفع توصيات تخص قطاع المياه من ناحية استراتيجية القطاع والمخطط التوجبهي والسياسات المعينة له. واقرت اليوم الهيئة الية عملها على ان تجتمع كل ثلاثة اشهر وتتابع كل القضايا التي تتعلق بالقطاع وتأخذ التوصبات اللازمة.

وعن وضع المياه هذه السنة لفت الى انه طلب من مدراء مؤسسات المياه ان "يضعوا خطة لمعالجة الشح هذا الصيف والمفروض ان تكون الخطة حاضرة هذا الاسبوع على ان تعرض هذا الشهر على لجنة المياه والطاقة في مجلس النواب، ويتم العمل على هذا الموضوع وأظن بان الخطة أصبحت حاضرة".