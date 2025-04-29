التقى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وفدا من أساتذة التعليم الزراعي المتعاقدين بالساعة، شارحين له، وفق بيان صادر عنهم " ما الت اليه اوضاعهم الاقتصادية في المدارس الزراعية . وقد أبدى الوزير كل تجاوب لرفع الغبن عنهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومعالجة وتسريع كل الأمور العالقة في الوزارة في أقرب وقت ممكن" .
كما شدد الوزير على "أهمية دور المدارس الزراعية التي تساهم في إيجاد خبرات (مساعد فني زراعي ) من ذوي العلم والمعرفة في المجال الزراعي" .
كانت هذه تفاصيل خبر أساتذة التعليم الزراعي المتعاقدين بالساعة شرحوا للوزير هاني معاناتهم الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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