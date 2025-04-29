أساتذة التعليم الزراعي المتعاقدين بالساعة شرحوا للوزير هاني معاناتهم الاقتصادية

التقى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وفدا من أساتذة التعليم الزراعي المتعاقدين بالساعة، شارحين له، وفق بيان صادر عنهم " ما الت اليه اوضاعهم الاقتصادية في المدارس الزراعية . وقد أبدى الوزير كل تجاوب لرفع الغبن عنهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومعالجة وتسريع كل الأمور العالقة في الوزارة في أقرب وقت ممكن" .

كما شدد الوزير على "أهمية دور المدارس الزراعية التي تساهم في إيجاد خبرات (مساعد فني زراعي ) من ذوي العلم والمعرفة في المجال الزراعي" .