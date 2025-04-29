أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور ليوم الثلاثاء ضمن المركز المستحدث لتقديم طلبات الترشيح في مبنى كلية السياحة في الجامعة اللبنانية - الشواكير وذلك بإشراف قائمقام صور محمد جفال. وقد بلغ عدد المتقدمين اليوم في قضاء صور: 21 مرشحاً للمجالس البلدية و 34 مرشحًا للمجالس الاختيارية.

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال صناديق الترشيحات ليوم الثلاثاء مع 21 مرشحاً بلديًا و 34 مرشحاً اختيارياً في قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.